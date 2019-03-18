Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Dün Üsküdar, Ünalan Mahallesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Dün Üsküdar, Ünalan Mahallesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu...

2 saat önce

IHAAW130837-ASA/18-03-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Üsküdar, Ünalan Mahallesinde AK Parti seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitabı sırasında, 'şerefsizler' diye bağıran Saadet Partili iki mahalle yöneticisi, 'devlet büyüklerine hakaret'ten savcılığa sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Dün Üsküdar, Ünalan Mahallesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu..., System.String[]
IHAAW130837-ASA/18-03-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Üsküdar, Ünalan Mahallesinde AK Parti seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitabı sırasında, 'şerefsizler' diye bağıran Saadet Partili iki mahalle yöneticisi, 'devlet büyüklerine hakaret'ten savcılığa sevk edildi. 18.03.2019 13: 08: 37 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:14 Kaynak: İHA

AK Parti, Üsküdar, Süleyman Soylu, 3. Sayfa
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