İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Dün Üsküdar, Ünalan Mahallesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu...
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IHAAW130837-ASA/18-03-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Üsküdar, Ünalan Mahallesinde AK Parti seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitabı sırasında, 'şerefsizler' diye bağıran Saadet Partili iki mahalle yöneticisi, 'devlet büyüklerine hakaret'ten savcılığa sevk edildi.
IHAAW130837-ASA/18-03-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun dün Üsküdar
, Ünalan Mahallesinde AK Parti
seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitabı sırasında, 'şerefsizler' diye bağıran Saadet Partili iki mahalle yöneticisi, 'devlet büyüklerine hakaret'ten savcılığa sevk edildi. 18.03.2019 13: 08: 37 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:14 Kaynak: İHA
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