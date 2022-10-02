Murat Bakan'dan Süleyman Soylu'ya: 'Mersin'deki Saldırıda Şehit Olan Polisimize İdare Tarafından Uzun Namlulu Silah ve Çelik Yelek Verilmiş Midir'

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Jandarma, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Soylu: 'Terörle mücadeleyi, cesaretli gözüpek vatan evlatlarımızla sürdürüyoruz' - Son Dakika

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