Soylu: "Terörle mücadeleyi, cesaretli gözüpek vatan evlatlarımızla sürdürüyoruz" - Son Dakika
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Soylu: "Terörle mücadeleyi, cesaretli gözüpek vatan evlatlarımızla sürdürüyoruz"

02.10.2022 09:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterle gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun askerlerle selamlaşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üs bölgesinde bilgi alması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Kavaldağı'nda kurulan...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterle gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun askerlerle selamlaşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üs bölgesinde bilgi alması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Kavaldağı'nda kurulan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, burada gazeyecilere açıklamalarda bulundu. (1)

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Jandarma, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soylu: 'Terörle mücadeleyi, cesaretli gözüpek vatan evlatlarımızla sürdürüyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Soylu: "Terörle mücadeleyi, cesaretli gözüpek vatan evlatlarımızla sürdürüyoruz" - Son Dakika
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