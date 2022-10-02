İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterle gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun askerlerle selamlaşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üs bölgesinde bilgi alması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Kavaldağı'nda kurulan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, burada gazeyecilere açıklamalarda bulundu. (1)
Son Dakika › Güncel › Soylu: 'Terörle mücadeleyi, cesaretli gözüpek vatan evlatlarımızla sürdürüyoruz' - Son Dakika