İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya zehir zemberek yanıt: Ülke adına güvenlik tehdidi olan bir zattır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li belediyelerle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kameralar karşısına çıkan Bakan Soylu, belediyelerdeki soruşturmalara ilişkin olarak, "Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, farklı anlayış söz konusu değildir. Burası devlettir." dedi.

"İBB İŞE ALDIĞI 15 BİN KİŞİ İÇİN GÜVENLİK SORUŞTURMASI TALEP ETMEMİŞ"

Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla ilgili verileri paylaşan Bakan, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir: FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51. 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iseİstiklal Caddesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu'ya yanıt veren İmamoğlu, "İmamoğlu açıklamasına şöyle devam etti: "700 terörist tespit ettik demiştir. Açılan soruşturmalarda hepsi beraat etti. Toplamda 700 terörist diyen bir bakan 0'la sonuç bulmuştur. Yalanı tescillenmiş bir insandır. 557 terörist deyip, 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakmıştır. Üstünden 1 sene geçmiştir. Ortada hiçbir şey yoktur. Hatta 2., 3. dereceden ailelerine giderek, müfettişleri her hafta buraya göndererek hareket eden bir bakandır kendisi. Müfettişlerin nasıl rahatsız olduğunu, rencide olduğunu yüzlerinden kendim görüyorum. Üzüntüyle geliyorlar." dedi.

"GÜVENLİK TEHDİDİDİR"

İBB Başkanı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Türkiye Cumhuriyeti tarihi; dili yalanla, iftirayla dolu olan bir bakanı kapkara bir leke olarak tarihine geçirmiştir. Buna sebep olanlar tedbir alsınlar bir an önce. Bu ülke adına güvenlik tehdidi olan bir zattır. Söylediği söz için iki sene önce demiştim; 'Lafa bakarım laf mı, diye adama bakarım adam mı diye…' Bunu ispat edercesine her gün konuşan bir insandan bahsediyor, yalanına, iftirasına devam ediyor. Yazılar yazacağım bu iddiaları için, eminim buna da cevap veremeyecekler. Görev yaptığı kurumda herkesi zor durumda bırakmaktadır. Emniyet yöneticilerine kadar…

"İÇİŞLERİ BAKANI AZ KONUŞUR"

Güvenlik sorunudur… Bir şehre gelip o şehrin valisini dikkate almayan, belediye başkanıyla görüşmeyen bir anlayışa sahiptir. Benim bildiğim İçişleri Bakanı az konuşur, gizemlidir, bu milletin namusu, şerefi ona aittir. Ama bu öyle birisi değildir. Oturur, sakin durur, ayda bir konuşur, her gün konuşuyor! Herkese, her tweet'e cevap veriyor. Böyle İçişleri Bakanı olur mu ya? Evinden kovarlar bu adamı ya… Milletimiz inşallah bu kötü ve ahlak dışı, yalan dolu dilden bir an önce kurtulur."