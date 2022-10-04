Soylu: "Bu operasyon, uyuşturucu satıcılarını ele geçirme operasyonudur" - Son Dakika
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Soylu: "Bu operasyon, uyuşturucu satıcılarını ele geçirme operasyonudur"

04.10.2022 08:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ADANA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Emniyet Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ADANA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Emniyet Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: AA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soylu: 'Bu operasyon, uyuşturucu satıcılarını ele geçirme operasyonudur' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Soylu: "Bu operasyon, uyuşturucu satıcılarını ele geçirme operasyonudur" - Son Dakika
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