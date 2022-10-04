Yunan ordusunun en kıdemli ismi, Türkiye ile olası bir savaşın kaç gün süreceğini paylaştı

Kaynak: AA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Soylu: 'Bu operasyon, uyuşturucu satıcılarını ele geçirme operasyonudur' - Son Dakika

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