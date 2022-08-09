Soylu: "(Sınır dışına giden terörist) Bu yıl giden sayısı 30" - Son Dakika
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Soylu: "(Sınır dışına giden terörist) Bu yıl giden sayısı 30"

09.08.2022 13:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,13. Büyükelçiler Konferası'nda katılımcılara hitap etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,13. Büyükelçiler Konferası'nda katılımcılara hitap etti. (6)

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soylu: '(Sınır dışına giden terörist) Bu yıl giden sayısı 30' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Soylu: "(Sınır dışına giden terörist) Bu yıl giden sayısı 30" - Son Dakika
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