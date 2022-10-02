Soylu: "2022-2023 sonbahar kış dönemi 'Eren-Abluka' operasyonlarına başlıyoruz" - Son Dakika
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Soylu: "2022-2023 sonbahar kış dönemi 'Eren-Abluka' operasyonlarına başlıyoruz"

02.10.2022 09:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Kavaldağı'nda kurulan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Kavaldağı'nda kurulan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tamamlanan Eren Abluka ilkbahar-yaz operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Jandarma, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soylu: '2022-2023 sonbahar kış dönemi 'Eren-Abluka' operasyonlarına başlıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Soylu: "2022-2023 sonbahar kış dönemi 'Eren-Abluka' operasyonlarına başlıyoruz" - Son Dakika
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