İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Kavaldağı'nda kurulan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tamamlanan Eren Abluka ilkbahar-yaz operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Soylu: '2022-2023 sonbahar kış dönemi 'Eren-Abluka' operasyonlarına başlıyoruz' - Son Dakika