İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Öldürülen Bağdadi ne kadar terörist ise Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir"

Süleyman Soylu:

"Türkiye şu an orada bulunuyor olmasaydı, orası ya PKK'nin ya da DEAŞ'ın çöplüğü haline gelecekti"

" Avrupa'da şu ana kadar 600'ün üzerinde şiddete dayalı gösteri yaptılar. Kendi planları tutmayınca köpeklerini vatandaşlarımıza saldırtıyorlar"