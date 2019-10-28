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Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Öldürülen Bağdadi ne kadar terörist ise Ferhat Abdi Şahin de o...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Öldürülen Bağdadi ne kadar terörist ise Ferhat Abdi Şahin de o...

43 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Öldürülen Bağdadi ne kadar terörist ise Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir" Süleyman Soylu: "Türkiye şu an orada bulunuyor olmasaydı, orası ya PKK'nin ya da DEAŞ'ın çöplüğü haline gelecekti" "Avrupa'da şu ana kadar 600'ün üzerinde şiddete dayalı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Öldürülen Bağdadi ne kadar terörist ise Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir"

Süleyman Soylu:

"Türkiye şu an orada bulunuyor olmasaydı, orası ya PKK'nin ya da DEAŞ'ın çöplüğü haline gelecekti"

" Avrupa'da şu ana kadar 600'ün üzerinde şiddete dayalı gösteri yaptılar. Kendi planları tutmayınca köpeklerini vatandaşlarımıza saldırtıyorlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Öldürülen Bağdadi ne kadar terörist ise Ferhat Abdi Şahin de o...

Ferhat Abdi Şahin, Süleyman Soylu, Türkiye, Avrupa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
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