Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ölümden öte köy yok. Yaşadığımız bu topraklarda özgürlüğümüzü,...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Ölümden öte köy yok. Yaşadığımız bu topraklarda özgürlüğümüzü,...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ölümden öte köy yok. Yaşadığımız bu topraklarda özgürlüğümüzü,...

22 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ölümden öte köy yok. Yaşadığımız bu topraklarda özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı birisi bize hediye etmedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ölümden öte köy yok. Yaşadığımız bu topraklarda özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı birisi bize hediye etmedi. Sizin ülkenizde de hediye edilmedi. Herkes mücadele ederek aldı. Gelecek nesillerimize, hemen yanımızda bir terör koridoru bırakamayız. Bize geçmiş nesillerimiz bir terör koridoru bırakmadı. 40 yıllık terörle mücadele ediyoruz."

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu görüntülendi
Terör örgütü yandaşları Almanya'da Türk gençlere saldırdı Tel Abyadlıların Barış Pınarı ile terörden arındırılan ilçelerine dönüşü sürüyor YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 11:35:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ölümden öte köy yok. Yaşadığımız bu topraklarda özgürlüğümüzü,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]