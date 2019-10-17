İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ölümden öte köy yok. Yaşadığımız bu topraklarda özgürlüğümüzü,...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ölümden öte köy yok. Yaşadığımız bu topraklarda özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı birisi bize hediye etmedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:13 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ölümden öte köy yok. Yaşadığımız bu topraklarda özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı birisi bize hediye etmedi. Sizin ülkenizde de hediye edilmedi. Herkes mücadele ederek aldı. Gelecek nesillerimize, hemen yanımızda bir terör koridoru bırakamayız. Bize geçmiş nesillerimiz bir terör koridoru bırakmadı. 40 yıllık terörle mücadele ediyoruz."
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