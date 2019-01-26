Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önce 'Suriyeliler Oy Kullanacak' Spekülasyonunu Yapmaya Çalıştılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önce 'Suriyeliler Oy Kullanacak' Spekülasyonunu Yapmaya Çalıştılar.

33 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önce 'Suriyeliler oy kullanacak' spekülasyonunu yapmaya çalıştılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önce 'Suriyeliler oy kullanacak' spekülasyonunu yapmaya çalıştılar. Buraya gerçek rakam ve bilgilerle cevap verince sus pus oldular. Bu sefer adres taşıma ve ölü seçmen şaibesi ortaya koymaya çalıştılar. Buna da hem bakanlık olarak hem de Yüksek Seçim Kurulu belge ve rakamlarla cevap verdi. Hatta bu hafta ortası Ankara'da gerçekleştirdiğimiz bölge toplantısında, jandarmamız üzerinden atılmaya çalışılan ahlaksız bir iftiraya tüm hukuki dayanaklarıyla ve rakamlarla cevap verdik. Şimdi sıradaki iftiralarını bekliyoruz. Ancak bizim alnımız aktır, tüm süreçlerimiz şeffaftır, ülkemizdeki bütün hukuk süreçleri eksiksiz çalışmaktadır, Anayasal tüm kurumlar da Allah'a şükürler olsun ki görevinin başındadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:25 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçarak Evlenen Kızının, Kocasından Şiddet Görmesini Sindiremeyen Baba, Dehşet Saçtı! Ölü ve Yaralılar Var Brezilya'da Baraj Çöktü: En Az 50 Ölü, 300'den Fazla Kayıp Var

Sınavlarda Mağduriyet Bitiyor! Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Uygulamasına Geçilecek Cinayet Şüphelisi Önce Televizyona Çıktı, Sonra Kahvede Oyun Oynarken Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 10:58:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önce 'Suriyeliler Oy Kullanacak' Spekülasyonunu Yapmaya Çalıştılar.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]