İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önceki Seçimlere İlişkin Yaptığımız Analizler Gösteriyor Ki Yerel...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önceki seçimlere ilişkin yaptığımız analizler gösteriyor ki yerel seçimler diğer seçimlere göre güvenlik ihlallerinin daha fazla olduğu seçimlerdir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önceki seçimlere ilişkin yaptığımız analizler gösteriyor ki yerel seçimler diğer seçimlere göre güvenlik ihlallerinin daha fazla olduğu seçimlerdir. Burada özellikle muhtarlık seçimlerinin de kendine ait bir rekabeti söz konusudur. Şu ana kadar seçimlerle ilgili yaklaşık 40 hadisenin 23'ü, muhtar adayları arasında cereyan etmiştir. Dolayısıyla bu noktada tedbirlerimize ve yönlendirmelerimize ağırlık veriyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

10 Haneli Köyde 3 Kişi Muhtarlık İçin Adaylığını Koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik!

Binali Yıldırım Duyurdu: Meclis Başkanlığı Görevimdeki Son İşim Bu Olacak

Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen: Kimin Kaçacağını Biliyorum Ama Söylemem