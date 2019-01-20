Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önceki Seçimlere İlişkin Yaptığımız Analizler Gösteriyor Ki Yerel...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önceki Seçimlere İlişkin Yaptığımız Analizler Gösteriyor Ki Yerel...

5 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önceki seçimlere ilişkin yaptığımız analizler gösteriyor ki yerel seçimler diğer seçimlere göre güvenlik ihlallerinin daha fazla olduğu seçimlerdir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önceki seçimlere ilişkin yaptığımız analizler gösteriyor ki yerel seçimler diğer seçimlere göre güvenlik ihlallerinin daha fazla olduğu seçimlerdir. Burada özellikle muhtarlık seçimlerinin de kendine ait bir rekabeti söz konusudur. Şu ana kadar seçimlerle ilgili yaklaşık 40 hadisenin 23'ü, muhtar adayları arasında cereyan etmiştir. Dolayısıyla bu noktada tedbirlerimize ve yönlendirmelerimize ağırlık veriyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:50 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 Haneli Köyde 3 Kişi Muhtarlık İçin Adaylığını Koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik!

Binali Yıldırım Duyurdu: Meclis Başkanlığı Görevimdeki Son İşim Bu Olacak Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen: Kimin Kaçacağını Biliyorum Ama Söylemem
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 16:55:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önceki Seçimlere İlişkin Yaptığımız Analizler Gösteriyor Ki Yerel...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]