Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önümüzdeki Günlerde Kamuoyuna Açıklayacağız, Amerika'nın PKK ile...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önümüzdeki Günlerde Kamuoyuna Açıklayacağız, Amerika'nın PKK ile...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız, Amerika'nın PKK ile Amerikalı generallerin PKK ile PYD ile hangi ilişkileri kurduğunu, onları nasıl gönüllendirmeye çalıştığını, onlara nasıl hediyeler verdiğini, onları nasıl takviye ettiğini.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız, Amerika'nın PKK ile Amerikalı generallerin PKK ile PYD ile hangi ilişkileri kurduğunu, onları nasıl gönüllendirmeye çalıştığını, onlara nasıl hediyeler verdiğini, onları nasıl takviye ettiğini. O yakaladıklarımız var ya üst düzeyden yakaladıklarımız, tek tek ötüyorlar, adam can havliyle Amerika'yı da satıyor, Avrupa'yı da satıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:33 Kaynak: AA

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