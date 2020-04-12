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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum.
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:35 Kaynak: İHA
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