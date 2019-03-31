Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Oyunu Kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Oyunu Kullandı

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oy kullanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu 1004 numaralı sandıkta kullandı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oy kullanması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu 1004 numaralı sandıkta kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:39 Kaynak: AA

Dobruca, Gaziosmanpaşa, Süleyman Soylu, Güncel
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