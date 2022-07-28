Soylu, daha sonra Özbekistan İçişleri Bakanlığı Trafik ve Turizm Tesislerinde Güvenliği Sağlama Merkezini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Azizov ile görüştü - Son Dakika

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