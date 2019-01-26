Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle Muhtar Adayları Arasında Seçim Olay Sayısında Artış...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle Muhtar Adayları Arasında Seçim Olay Sayısında Artış...

39 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle muhtar adayları arasında seçim olay sayısında artış olduğu gözleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle muhtar adayları arasında seçim olay sayısında artış olduğu gözleniyor. Seçim dönemi başladı. Şu ana kadar toplam 65 olay meydana geldi, bunun 35'i muhtarlardan." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:03 Kaynak: AA

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