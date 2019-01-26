İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle Muhtar Adayları Arasında Seçim Olay Sayısında Artış...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle muhtar adayları arasında seçim olay sayısında artış olduğu gözleniyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Özellikle muhtar adayları arasında seçim olay sayısında artış olduğu gözleniyor. Seçim dönemi başladı. Şu ana kadar toplam 65 olay meydana geldi, bunun 35'i muhtarlardan." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:03 Kaynak: AA
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