İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan için 6 "İyilik Treni"nin daha hazırlandığını duyurdu

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Gönderilen 9 trenle 4 bin 790 ton insani yardım malzemesinin ulaştırıldığını ifade eden Soylu, 6 "İyilik Treni"nin daha hazırlandığını duyurdu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'a Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) koordinasyonunda STK'lerin desteğiyle, 13 uçak, 9 "İyilik Treni" ve yerelden temin edilen yardımlarla insani yardım köprüsü kurulduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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