İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik... - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik...

25.07.2022 18:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik... - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik... - Son Dakika
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