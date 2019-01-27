İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Pkk'nın Uyuşturucudan Elde Ettiği Gelir Yılda 1,5 Milyar Dolar.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği gelir yılda 1,5 milyar dolar.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: " PKK
'nın uyuşturucudan elde ettiği gelir yılda 1,5 milyar dolar. Hiç kimse bana PKK'nın etnik terör örgütü falan olduğunu söylemesin. Yalandır, safsatadır ve sahadaki gerçeklerle hiç ilgisi yoktur. PKK, bir insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti örgütüdür. Hatta bu gerçeği ABD
bile resmi raporlarla itiraf etmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:29 Kaynak: AA
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