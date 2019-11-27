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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla adalete teslim olan terörist sayısının ise 233 olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:19 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla adalete teslim olan terörist sayısının ise 233 olduğunu açıkladı. - ANKARA
İçişleri Bakanı Soylu: Cemil Bayık, Amedspor'a 'Para bulun' diye talimat veriyor Şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken parasını kaptırdı NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için onayladığı plana ABD itiraz etti! İnce'nin "Teknede birlikte tatil yaptılar" sözlerine Tuncay Özkan'dan sert yanıt: Kiminle tatil yapıp dost olacağıma müfteriler karar veremez