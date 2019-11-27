Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla adalete teslim olan terörist sayısının ise 233 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla..., System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla adalete teslim olan terörist sayısının ise 233 olduğunu açıkladı. - ANKARA

Süleyman Soylu, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:19 Kaynak: İHA
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