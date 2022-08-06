Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, emniyet istihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep , Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu: PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi - Son Dakika

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