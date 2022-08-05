Bakan Soylu: Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Bakan Soylu: Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist etkisiz hale getirildi

05.08.2022 14:19
Bakan Soylu: Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 teröristin, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 teröristin, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta bugün, sarı torbaya girdi. Emniyet İstihbarat, Polis Özle Harekat ve Jandarmadaki kahramanlarımıza tebrikler.  Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın" dedi.

Bakan Soylu, şehit Emre Dokumacı'nın kanının yerde kalmadığını da belirterek, "Ruhun şad, makamın ali olsun. Allah bizi, şehitlerimize mahcup etmesin" açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise teröristlerin Ağrı Doğubeyazıt'ta 'Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak' operasyonu kapsamında etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamaya göre, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun Ağrı Dağı Karabulak kırsalında görüldüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca ortak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çıkan çatışmada 2 PKK/KCK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Örgüt mensuplarının üzerlerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada 2 piyade tüfeği ele geçirildi.

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Ağrı'da yapılan operasyonda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi Ağrı'da yapılan operasyonda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Soylu: 'Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta bugün, sarı torbaya girdi. İçişleri Bakanı Soylu: 'Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta bugün, sarı torbaya girdi.
Kaynak: DHA

Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, Ağrı, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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