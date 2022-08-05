Bakan Soylu, Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta bugün, sarı torbaya girdi. Emniyet İstihbarat, Polis Özle Harekat ve Jandarmadaki kahramanlarımıza tebrikler. Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu: Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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