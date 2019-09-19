İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'ya karşı son dönem stratejimizi 'kesintisiz operasyon' ve...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'ya karşı son dönem stratejimizi 'kesintisiz operasyon' ve 'tehlikeyi kaynağında yok etme' şeklinde tarif etmekteyiz.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " PKK'ya karşı son dönem stratejimizi 'kesintisiz operasyon' ve 'tehlikeyi kaynağında yok etme' şeklinde tarif etmekteyiz. Sadece bu yıl, bugün itibarıyla PKK'ya dönük gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 90 bin 513'tür. Bir kıyaslama olması açısından söylemek isterim ki, 2017 yılının tamamında bu sayı 60 bin 733'tür." - ANKARA
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