Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'ya karşı son dönem stratejimizi 'kesintisiz operasyon' ve...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'ya karşı son dönem stratejimizi 'kesintisiz operasyon' ve...

59 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'ya karşı son dönem stratejimizi 'kesintisiz operasyon' ve 'tehlikeyi kaynağında yok etme' şeklinde tarif etmekteyiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " PKK'ya karşı son dönem stratejimizi 'kesintisiz operasyon' ve 'tehlikeyi kaynağında yok etme' şeklinde tarif etmekteyiz. Sadece bu yıl, bugün itibarıyla PKK'ya dönük gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 90 bin 513'tür. Bir kıyaslama olması açısından söylemek isterim ki, 2017 yılının tamamında bu sayı 60 bin 733'tür." - ANKARA

Süleyman Soylu, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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