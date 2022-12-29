Bakan Soylu açıkladı: Polislerin 4 bölge olarak belirlenen şark hizmeti yeri 2 bölgeye düşüyor - Son Dakika
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Bakan Soylu açıkladı: Polislerin 4 bölge olarak belirlenen şark hizmeti yeri 2 bölgeye düşüyor

29.12.2022 14:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerle ilgili yeni düzenlemeyi açıkladı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Dört bölgeyi kaldırıp iki bölgeye düşürüyoruz. Batı ve doğu illeri iki grup olarak devam etmiş olacak. Şark görevini bitiren personellerimizin, batı illerindeki görev süresini tamamlaması halinde zorunlu yer değişikliğine tabi tutulması durumu da kaldırılacak." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığındaki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen "81 İl Emniyet Müdürlüğü Personel İstişare Toplantısı"na katıldı.

"BATI VE DOĞU İLLERİ İKİ GRUP OLARAK DEVAM ETMİŞ OLACAK"

Şark hizmeti ve diğer düzenlemeler hakkında da bilgi veren Bakan Soylu, "Biz geleceğin görülmesinin temin edilmesi, iyi bir planlama yapılması amacıyla iki bölgeyi dört bölgeye çıkartmayı uygun gördük. Biz de o düzenleme ile ilgili yeni bir çalışma yaptık. Dört bölgeyi kaldırıp iki bölgeye düşürüyoruz. Batı ve doğu illeri iki grup olarak devam etmiş olacak. Şark görevini bitiren personellerimizin, batı illerindeki görev süresini tamamlaması halinde zorunlu yer değişikliğine tabi tutulması durumu da kaldırılacak. Yaşından dolayı emekliliğine 3 yıl kalan personelimize sağlanan hakları, istediği yere istediği şekilde tayin olma hakkı 5 yıla çıkmış olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sürecini başlattık. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir katılım öngörüyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sınavı gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLER BOMBA EĞİTİMLERİNİ YOUTUBE ÜZERİNDEN ALIYOR"

Dünyada genel bir güvenlik sorunu olduğunu ve Türkiye'nin de bu ortamdan etkilendiğini belirten Soylu, "Haliyle bu durum, tüm iç güvenlik birimlerimizin yükünü artırıyor. Bugün polisimiz de jandarmamız da sahil güvenliğimiz de 20 yıl öncesinden çok daha yüksek bir tehdit ortamıyla karşı karşıyadır. Suçun hem miktarı hem de çeşidi artmaktadır. Eskiden siber suç diye bir şey yoktu ama bugün var. Teröristler, bomba eğitimlerini YouTube üzerinden alıyorlar. En son İstiklal Caddesi'ndeki patlama da bunun en bariz örneklerinden biridir." dedi.

"HEPSİNİN HEDEFİNDE BU DEVLET VE TÜRK POLİSİ VAR"

Soylu, Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik hem fiili hem de propaganda anlamında bir saldırı olduğunu aktararak "Polis teşkilatı, diğer teşkilatlarımız gibi her iki saldırının da tam göbeğinde bulunmaktadır. FETÖ'cü sosyal medya yapılanmalarından tutun, kaçak mafya organize suç örgütü mensuplarına kadar, 'Devlet uyuşturucu ticaretine ortak' diyecek kadar şuurunu kaybetmiş figüranlara kadar hepsinin hedefinde bu devlet ve Türk polisi var." diye konuştu.

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