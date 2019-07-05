İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Olayla ilgili soruşturma devam...
48 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:23 Kaynak: İHA
, Reyhanlı
'daki patlamaya ilişkin, "Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Biz el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Üçünün de kimliği belli. Geçici koruma kapsamında Türkiye
'de yaşayan Suriyeli" dedi. - ANTALYA
Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli
İçişleri Bakanı Soylu'dan Reyhanlı açıklaması: Aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'den ayrılanlar tarih oldu
Kılıçdaroğlu'ndan sistem tartışmasına ilk yorum: Eski sisteme biz de dönmek istemiyoruz