Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Araç seyir halindeyken patladı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Araç seyir halindeyken patladı.

45 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Araç seyir halindeyken patladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Araç seyir halindeyken patladı. Etrafta en ufak bir hasar söz konusu değil. Elde edilen birtakım bilgiler var netleşince kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:25 Kaynak: İHA
Süleyman Soylu, Reyhanlı, Araç, Politika
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