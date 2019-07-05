İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Araç seyir halindeyken patladı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Araç seyir halindeyken patladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:25 Kaynak: İHA
, Reyhanlı
'daki patlamaya ilişkin, "Araç
seyir halindeyken patladı. Etrafta en ufak bir hasar söz konusu değil. Elde edilen birtakım bilgiler var netleşince kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. - ANTALYA
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