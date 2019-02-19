İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanyalı Mevkidaşıyla Görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanyalı mevkidaşı Carmen Daniela Dan ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanyalı mevkidaşı Carmen Daniela Dan ile bir araya geldi.



Budapeşte süreci 6'ncı Bakanlar Konferansı kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanya İçişleri Bakanı Carmen Daniela Dan'la bir araya geldi. Şişli'de bulunan bir otelde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, "İkili işbirliği faaliyetleri, güvenlik, göç, terörle mücadele, PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve FETÖ'nün Romanya'daki faaliyetleri ilgili ortak mücadele" konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. - İSTANBUL

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

56. ve 57. Hükümetlerde Görev Yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi

Taksimetrelerin İlk Muayenesinin Geçerlilik Süresi Bir Yıl Uzatıldı

81 İle Genelge Gönderildi! Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerekiyor

Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor