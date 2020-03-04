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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844" dedi. Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:42 Kaynak: İHA
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