İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844" dedi. - ANKARA

Süleyman Soylu, Yunanistan, Türkiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:42 Kaynak: İHA
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