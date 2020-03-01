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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358" Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:13 Kaynak: İHA
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