İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen...

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen..., System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu bildirdi. - ANKARA

Süleyman Soylu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
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