İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen... - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen...
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
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