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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776." Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
Son Dakika Sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ile müdahale etti Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği düzensiz göçmenler nehir ortasında kaldı Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği düzensiz göçmenler nehir ortasında kaldı