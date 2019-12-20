İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sadece 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Sadece 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sadece 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sadece 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl katılan kişi sayısı 117'dir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sadece 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl katılan kişi sayısı 117'dir."

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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