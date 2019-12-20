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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sadece 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sadece 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl katılan kişi sayısı 117'dir. Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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