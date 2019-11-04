İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:37 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi" dedi. - ANKARA
İçişleri Bakanı Soylu, "Çakar düzenlemesi kapsamında İstanbul'da 68, Ankara'da 50 çakar... Bakan Soylu: Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndereceğiz Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Ahmağa söylüyorum, bedelini ağır ödeyecek Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı