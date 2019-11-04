Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi" dedi. - ANKARA

Süleyman Soylu, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:37 Kaynak: İHA
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