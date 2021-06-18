Son dakika haberi... Bakan Soylu: "Sahil Güvenlik Teşkilatı, sorumluluk sahasında hem ülkemiz hem de dünya için bir güvence olmaya devam etmektedir" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahil Güvenlik Teşkilatı, sorumluluk sahasında hem ülkemiz hem de dünya için bir güvence olmaya devam etmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Soylu mesajında, "Güneş karada başka, denizde başka batar. Köklü mazisi, başarıları, kendi emsalleri içinde küresel ölçekteki itibarı ve gücüyle aziz milletimizin yüz akı olan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 39. kuruluş yıl dönümünün idraki içindeyiz. Temeli 1886'daki 'Kordon Bölükleri' ile atılan bu güzide kurumun leventleri; üç tarafı denizlerle çevrili güzel vatanımızın kıyılarında göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı, alkol, sigara, akaryakıt kaçakçılığı, çevre kirliliği ile mücadele, kazazede tahliye, tıbbi tahliye gibi deniz üzerinde meydana gelebilecek her türlü suç ve acil duruma karşı hukuk, fedakarlık ve merhametle görev yapmaktadır. Özellikle 21. yüzyılın küresel güvenlik sorunlarıyla doğrudan temas etmesine rağmen görev alanında en küçük bir eksiklik göstermemesinin yanı sıra, sürekli gelişen, teknolojisini ve kurumsal kapasitesini yükselten Sahil Güvenlik Teşkilatı, sorumluluk sahasında hem ülkemiz, hem de dünya için bir güvence olmaya devam etmektedir" dedi.

2016 yılında personel profesyonelleşme oranı yüzde 71 iken bugün yüzde 100 olan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın aynı periyotta konuşlandığı sahil şehri sayısını 25'ten 28'e, karakol sayısını 8'den 14'e, yüzen unsur sayısını 179'dan 194'e çıkarmak ve yenilemek suretiyle hizmet kapasitesini arttırmanın ve kendini yarınlara hazırlamanın gayreti içinde olduğunu aktaran Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"SAHMUS, SAHİLNET, SGRS gibi dijital sistemlerden tutun, sipariş ettiği yerli ve milli üretim 105 adet yeni kontrol botundan personelini yetiştirmek için açtığı iki yeni okula kadar pek çok yatırım, ülkemizin güvenliğini sağlamada kıyılarımıza verdiğimiz önemin ve bu alandaki gelecek vizyonumuzun göstergesidir. Dünyadaki istikrarsızlık, denizlerdeki her türlü kaçakçılık, gelecek nesillerin bize emaneti denizlerimizin kirletilmesiyle mücadelesi, denizin ortasında kalmış mazluma umut olma sevdası, merhameti, vicdanı ve bu güzel ülkeye, bu aziz millete hizmet aşkıyla gurur kaynağımız olan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 39. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, karargahından kontrol botlarına, limanlarından karakollarına kadar her noktadaki tüm çalışanlarına şükranlarımızı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA