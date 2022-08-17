Sahil Güvenlik ile deniz polisinin envanterine 164 yerli ve milli bot kazandırıldı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik ile deniz polisinin envanterine 164 yerli ve milli bot kazandırıldı

17.08.2022 12:38
Sahil Güvenlik ile deniz polisinin envanterine 164 yerli ve milli bot kazandırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz polisinin envanterine kazandırılan 164 yerli ve milli botun hayırlı olmasını diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz polisinin envanterine kazandırılan 164 yerli ve milli botun hayırlı olmasını diledi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 164 yerli ve milli bot, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ve deniz polisimize kazandırıldı. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli botların görüntülerinin olduğu, Yassıada'da çekilen videoda Soylu, "Yassıada, bir tarih olarak sadece geçmişimize ait acı hatıraların canlandığı bir yer değil. Aynı zamanda bize hürriyeti, demokrasiyi, gelişmeyi, öz güveni unutturmaya çalışanların ve Türkiye'yi yarınlara ait büyük ideallerle buluşturmayı engelleyenlerin bir vesayeti olarak durmaktadır. Şükürler olsun, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Yassıada vesayetini mağlup etmiş ve yenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir taraftan sahildeki asayiş meseleleri, bir taraftan göç meseleleri, diğer taraftan uyuşturucuyla mücadele meseleleri, diğer taraftan organize suçlar ve özellikle sınırı aşan suçlar ve kaçakçılık meseleleri, bütün bunlarla güvenlik güçlerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin, Mehmetçiğimizin ve aynı zamanda güvenlik korucularımızın uğraştığı gibi yine onlarla birlikte sahil güvenliğimiz deniz alanlarımızda bunlarla mücadele etmektedir."

"Dünyanın birçok ülkesinde olmayan özellikleri var"

Denizlerde de devriye atan araçlara ihtiyaç olduğunu belirten Soylu, "Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik ve talimatı anında verdi. 107 sahil güvenlik, 57 de polis olmak üzere 164 botu, kuvvetlerimize kazandırdılar. Minnettarız ve müteşekkiriz." dedi.

Bakan Soylu, Savunma Sanayii Başkanlığı ile botun üreticilerine teşekkür ederek, "Çünkü birçok özellikleri var ve bu özellikler, dünyanın birçok ülkesinde olmayan özellikleri de kapsamaktadır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik ile deniz polisinin envanterine 164 yerli ve milli bot kazandırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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