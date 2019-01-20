Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da

15 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Samsun'da bir otelde düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'nın ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Vali Osman Kaymak ve beraberindekilerle gerçekleştirdiği ziyarette Soylu, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'dan bilgi aldı.

Şeref defterine imzalayan ve birimleri gezen Soylu, daha sonra özel uçakla kentten ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Vedat Yavuz, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Samsun, Güncel
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