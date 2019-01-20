İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da
15 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Samsun Emniyet Müdürlüğü
'nü ziyaret etti.
Samsun'da bir otelde düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'nın ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, Vali Osman Kaymak ve beraberindekilerle gerçekleştirdiği ziyarette Soylu, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz
'dan bilgi aldı.
Şeref defterine imzalayan ve birimleri gezen Soylu, daha sonra özel uçakla kentten ayrıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisine Evlenmek İstediğini Söyleyen Doktora Kız İstedi
Samsunspor, 30 Yıl Önceki Kazada Ölen Teknik Adam ve Futbolcuları Andı