İçişleri Bakanı Soylu, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic ile görüştü

İki bakanın güvenlik ve kolluk kuvvet alanlarında iş birliğini ele aldığına işaret edilen açıklamada, sınır güvenliği ve yönetimi ile düzensiz göçle mücadele konularının da değerlendirildiği aktarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Saraybosna 'da Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

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