İçişleri Bakanı Soylu, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic ile görüştü

06.09.2022 20:58
İçişleri Bakanı Soylu, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saraybosna'da Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saraybosna'da Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretinde Bakan Soylu'nun Cikotic ile görüştüğü ifade edildi.

İki bakanın güvenlik ve kolluk kuvvet alanlarında iş birliğini ele aldığına işaret edilen açıklamada, sınır güvenliği ve yönetimi ile düzensiz göçle mücadele konularının da değerlendirildiği aktarıldı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:45 Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor
20:10 12 Dev Adam'ın olaylı Gürcistan maçı CAS'a taşınıyor: Hakkımızı arayacağız
20:09 Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı hem esnafı hem de vatandaşı sevindirdi
20:01 Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına İYİ Parti lideri Akşener'den yanıt geldi: Bu noktada hiçbir şey konuşulmadı
19:51 Beşiktaş kırmızı kartın iptalini istemişti! Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi
18:58 Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan adını Torino tarihine yazdırdı
18:21 Sosyal medyada beğeni alma sevdası tren çarpan genci canından ediyordu
18:03 Süper Lig kulüplerinden silahlı saldırıya uğrayan TFF'ye destek ziyareti: İnşallah bunlar meczup olaylardır
17:52 Türkiye harekete geçti! Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine karşı AB, NATO ve BM'ye mektup gönderildi
17:35 Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 20:58:18. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement