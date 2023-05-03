"Ses kasedi var" diyen Bakan Soylu'dan olay sözler: 6'lı Masa yabancı ülkelerle birlikte hareket ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

"Ses kasedi var" diyen Bakan Soylu'dan olay sözler: 6'lı Masa yabancı ülkelerle birlikte hareket ediyor

03.05.2023 23:30

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. bölge adayı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında muhalefetle ile ilgili çok konuşulacak bir iddia açıkladı. 6'lı Masa'nın Avrupa Birliği Büyükelçisi'ni seçim politikalarıyla ilgili bilgilendirdiğini söyleyen Soylu, "Bununla ilgili elimizde ses kasedi var" diyerek seçimlere dışarıdan müdahale edildiğini öne sürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Seçim gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, 6'lı Masa ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Muhalefetin yabancı ülkelerle iş birliği içinde olduğunu ve seçimlere dışarıdan müdahale edildiğini öne süren Bakan Soylu, Avrupa Birliği Büyükelçisi'ni seçim politikalarıyla ilgili bilgilendirdiğini öne sürdü.

"SES KASEDİ VAR"

Soylu, "Ses kaseti var. İlgilinin şu anda birçok beyanat veren bir ilgilinin gidip resmi bir yetkili, genel başkanın yetkilisi olarak gidip ilgili ülkenin büyük elçisi ile görüşmesi. Bundan 4 ay önce, Türkiye'ye gelen bir içişleri bakanına özel görüşmede, bunun nasıl olduğunu, kendi ülkesinin büyükelçisinin hangi haltları karıştırdığını söyledim." dedi.

"ABD DARBEYLE YAPAMADIĞINI SEÇİMLE YAPMAK İSTİYOR"

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Amerika'nın bu ülkede oluşturduğu sütunlar var. Siz onu siyaseten etkisiz hale getiriyorsunuz ama adam yok olmuyor. Siz zaafiyete düştüğünüzde düğmeye basıyor. Şimdi o 21 yılın intikamını bu seçimde almak istiyorlar. 15 Temmuz'da darbeyle yapamadığını seçimle. O darbeyi kurgulayan Amerika'nın kendisi. Oy verecek insanın ne hatası var. Bizim dışımızda oluşmuş, Türkiye'nin iktidarını ele geçirmeye çalışan kurgu var. FETÖ'nün patronu kim? ABD ise FETÖ bugün kime oy veriyor? PKK'nın patronu kim? PKK'nın patronu da Amerika.

"MACARİSTAN'DA DA YAPMIŞ"

Darbe yapamamış, bunu seçimle değiştirmeye çalışıyor. Bunu burada mı yapmış? Bunu Macaristan'da da yapmış. Urban, Soros'u Macaristan'dan kovdu. Urban'ın karşısına 3 aday çıkardılar. Çıkan adayla Urban karşı karşıya geldi. Macaristan İçişleri Bakanı yakın dostum. Benden 15 yaş büyük, iyi bir insan. Bana bizatihi Amerikan hazinesinden sivil toplum örgütlerine para gönderildi, dedi. Bana dikkat edin dedi. Amerika'nın Türkiye'deki seçim için fikir yürütmesi nasıl tarif edilir.

"ABD OYUN KURDUM DİYOR"

Amerika ben oyun kurdum diyor, kendisi deklare ediyor zaten. Bu oyuna gelmesin Türkiye diye bunları söylüyoruz. Türkiye Sivas'ta verdiği kararı devam ettirsin diyoruz. CHP 28 Şubat darbesini alkışladı. 1960 darbesinde Saraçhane'de davul çaldırdı CHP'liler. 80 darbesinde herkes sustu. 82 Anayasası'nda benim ailem 'hayır' oyu verdi. Kenan Evren 'biz darbe olgunlaşsın diye bekledik' dediler. İnsanların ölmesini ve Türkiye'nin karışmasını bekledik."

YORUMLAR
500
DSP lideri Önder Aksakal'dan çok tepki çeken açıklama: Erdoğan Öcalan için özel af yetkisini kullanabilir DSP lideri Önder Aksakal'dan çok tepki çeken açıklama: Erdoğan Öcalan için özel af yetkisini kullanabilir Bakan Soylu'ya açıkça soruldu: Kızılay Başkanı'nın göreve devam etmesi sizi rahatsız etmiyor mu? Bakan Soylu'ya açıkça soruldu: Kızılay Başkanı'nın göreve devam etmesi sizi rahatsız etmiyor mu?

Süleyman Soylu, Seçim 2023, 6'lı Masa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ses kasedi var' diyen Bakan Soylu'dan olay sözler: 6'lı Masa yabancı ülkelerle birlikte hareket ediyor - Son Dakika


Son Dakika
23:32 DSP lideri Önder Aksakal'dan çok tepki çeken açıklama: Erdoğan Öcalan için özel af yetkisini kullanabilir
23:30 Kaleci hayata küstü, İtalyanlar şokta! Hakan Çalhanoğlu'ndan inanılmaz gol
23:26 DSP lideri Önder Aksakal'dan tepki çekecek çıkış: Erdoğan, Öcalan için özel af yetkisini kullanabilir
23:25 İtalyanlar şoka girdi! Hakan Çalhanoğlu'nun golü kaleciyi hayata küstürdü
23:19 Terör operasyonunda yakalanan Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı
23:14 Bakan Soylu'ya açıkça soruldu: Kızılay Başkanı'nın göreve devam etmesi sizi rahatsız etmiyor mu?
23:03 Ödül törenine katılan Ahmet Nur Çebi iddialı açıklamalarda bulundu: Gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız
22:58 Ödül törenine katılan Ahmet Nur Çebi net konuştu: Gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız
22:55 Avrupa temsilcimiz Fenerbahçe son saniyede yıkıldı!
22:49 Temsilcimiz fırsat tepti! Eski dost, Fenerbahçe'yi son saniyede yıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 23:52:48. #1.11#
SON DAKİKA: "Ses kasedi var" diyen Bakan Soylu'dan olay sözler: 6'lı Masa yabancı ülkelerle birlikte hareket ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement