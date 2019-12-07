Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şenyayla'da bugün 5 terörist etkisiz hale getirildi."
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Şenyayla'da bugün 5 terörist etkisiz hale getirildi.' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şenyayla'da bugün 5 terörist etkisiz hale getirildi."

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şenyayla'da bugün 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şenyayla'da bugün 5 terörist etkisiz hale getirildi." - İSTANBUL

Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:45 Kaynak: İHA
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