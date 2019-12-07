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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şenyayla'da bugün 5 terörist etkisiz hale getirildi."
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şenyayla'da bugün 5 terörist etkisiz hale getirildi. Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:45 Kaynak: İHA
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