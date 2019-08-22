İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sigara kaçakçılığı, PKK için ciddi bir finansman kaynağıdır.
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sigara kaçakçılığı, PKK için ciddi bir finansman kaynağıdır.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:30 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sigara kaçakçılığı, PKK için ciddi bir finansman kaynağıdır. Buraya çok büyük bir darbe vurduk. 2019 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığımızın verileriyle 2014'te Türkiye'de kaçak sigara oranı yüzde 22,3'tü, 2018 sonu itibarıyla bu oran yüzde 1.4'e gerilemiş durumdadır. Ülkenin vergi geliri kaybının da, PKK'ya giden paranın da bu sayede ciddi şekilde önüne geçmiş olduk" dedi. - ANKARA
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