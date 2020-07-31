İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt Pervari Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlerle bayramlaştı (1) - Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt Pervari Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlerle bayramlaştı (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun askerlerin bayramını kutlaması Süleyman Soylu'nun konuşması SİİRT - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı programı kapsamında Siirt Pervari Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlerin bayramını kutladı.
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31.07.2020 17:50:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt Pervari Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlerle bayramlaştı (1) - Son Dakika