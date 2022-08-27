İçişleri Bakanı Soylu, Şile'de muhtarlar toplantısına katıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Şile'de muhtarlar toplantısına katıldı

27.08.2022 16:02
İçişleri Bakanı Soylu, Şile'de muhtarlar toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şile'de muhtarlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şile'de muhtarlarla bir araya geldi.

Şile'deki Mercan Köşk'te gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakanı Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, kurum temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, mehmet ersoy, İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Şile'de muhtarlar toplantısına katıldı - Son Dakika

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