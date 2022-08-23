İSTANBUL-SOYLU: (SİLİVRİ'DEKİ SALDIRI): HALİS BAYANCUK DENİLEN GRUBA İLTİSAK ETMEYE ÇALIŞAN BİR TİP - Son Dakika
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İSTANBUL-SOYLU: (SİLİVRİ'DEKİ SALDIRI): HALİS BAYANCUK DENİLEN GRUBA İLTİSAK ETMEYE ÇALIŞAN BİR TİP

23.08.2022 13:48
İSTANBUL-SOYLU: (SİLİVRİ'DEKİ SALDIRI): HALİS BAYANCUK DENİLEN GRUBA İLTİSAK ETMEYE ÇALIŞAN BİR TİP

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Kaymakamlığı önündeki saldırıya ilişkin, Halis Bayancuk denilen şu anda içeride bulunan bir gruba iltisak etmeye çalışan, oradan etkilenmeye çalışan bir tip" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman  Soylu, Silivri Kaymakamlığı önündeki saldırıya ilişkin, Halis Bayancuk denilen şu anda içeride bulunan bir gruba iltisak etmeye çalışan, oradan etkilenmeye çalışan bir tip" dedi.

Silivri'de kaymakamlık binasına bıçakla girmek isteyen saldırgan, iki polisi yaraladı. Saldırganın bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de saldırıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Bildiğimiz bir tip. Daha önce bizim Bölücü Önleme Faaliyetleri (BÖF)'ün 2-3 defa görüştüğü ve o zamanda tespit ettikleri akli dengesi yerinde olmayan ama son zamanlarda da bu Halis Bayancuk denilen şu anda içeride bulunan bir gruba iltisak etmeye çalışan, oradan etkilenmeye çalışan bir tip. Bilinen bir tip yani. Arkadaşlar gereğinin yerine getirdiler." diye konuştu.

- İstanbul
YORUMLAR
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Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip Soylu: Halis Bayancuk denilen gruba iltisak etmeye çalışan bir tip Soylu: Halis Bayancuk denilen gruba iltisak etmeye çalışan bir tip
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Halis Bayancuk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SOYLU: (SİLİVRİ'DEKİ SALDIRI): HALİS BAYANCUK DENİLEN GRUBA İLTİSAK ETMEYE ÇALIŞAN BİR TİP - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SOYLU: (SİLİVRİ'DEKİ SALDIRI): HALİS BAYANCUK DENİLEN GRUBA İLTİSAK ETMEYE ÇALIŞAN BİR TİP - Son Dakika
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