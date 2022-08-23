İSTANBUL-SOYLU: (SİLİVRİ'DEKİ SALDIRI): HALİS BAYANCUK DENİLEN GRUBA İLTİSAK ETMEYE ÇALIŞAN BİR TİP

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Kaymakamlığı önündeki saldırıya ilişkin, Halis Bayancuk denilen şu anda içeride bulunan bir gruba iltisak etmeye çalışan, oradan etkilenmeye çalışan bir tip" dedi.

Silivri'de kaymakamlık binasına bıçakla girmek isteyen saldırgan, iki polisi yaraladı. Saldırganın bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Süleyman Soylu , Silivri'de saldırıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Bildiğimiz bir tip. Daha önce bizim Bölücü Önleme Faaliyetleri (BÖF)'ün 2-3 defa görüştüğü ve o zamanda tespit ettikleri akli dengesi yerinde olmayan ama son zamanlarda da bu Halis Bayancuk denilen şu anda içeride bulunan bir gruba iltisak etmeye çalışan, oradan etkilenmeye çalışan bir tip. Bilinen bir tip yani. Arkadaşlar gereğinin yerine getirdiler." diye konuştu.

- İstanbul