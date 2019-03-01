Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Silvan Barajı Sulama Tesisleri Tamamen Bittiğinde Yaklaşık 305 Bin...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Silvan Barajı Sulama Tesisleri Tamamen Bittiğinde Yaklaşık 305 Bin...

21 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Silvan Barajı sulama tesisleri tamamen bittiğinde yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, yılda 1,1 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Silvan Barajı sulama tesisleri tamamen bittiğinde yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, yılda 1,1 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacak. Ayrıca sulamanın haricinde barajdan elektrik de üretilecek. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 57 seviyesinde. İnşaatın başlamasından beri PKK buraya 24 kez saldırdı. Bir askerimiz çıkan çatışmada şehit oldu, bir olayda da kepçe operatörünü kaçırıp şehit ettiler. Yahu arkadaş sen bir barajdan ne istersin? Evine ekmek götürmenin derdinde olan bir kepçe operatöründen ne istersin?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:17 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Silvan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı Bakan Soylu: İnsansız Hava Araçlarına Yeni Bir Alet Yaptık

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güvenlik Toplantısındayken Yaşadığı Olayı Anlattı Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Eve Getirip Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:38:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Silvan Barajı Sulama Tesisleri Tamamen Bittiğinde Yaklaşık 305 Bin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]