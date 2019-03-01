İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Silvan Barajı Sulama Tesisleri Tamamen Bittiğinde Yaklaşık 305 Bin...
21 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Silvan Barajı sulama tesisleri tamamen bittiğinde yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, yılda 1,1 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "Silvan
Barajı sulama tesisleri tamamen bittiğinde yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, yılda 1,1 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacak. Ayrıca sulamanın haricinde barajdan elektrik de üretilecek. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 57 seviyesinde. İnşaatın başlamasından beri PKK
buraya 24 kez saldırdı. Bir askerimiz çıkan çatışmada şehit oldu, bir olayda da kepçe operatörünü kaçırıp şehit ettiler. Yahu arkadaş sen bir barajdan ne istersin? Evine ekmek götürmenin derdinde olan bir kepçe operatöründen ne istersin?"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:17 Kaynak: AA
Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı
Bakan Soylu: İnsansız Hava Araçlarına Yeni Bir Alet Yaptık
İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güvenlik Toplantısındayken Yaşadığı Olayı Anlattı
Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Eve Getirip Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü