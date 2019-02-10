İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi Apo İçeride Diye Güya Yarın Milletvekilleri Yürüyüş...
1 saat önce
IHAAW123214-SIY/10-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi Apo içeride diye güya yarın milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda.
IHAAW123214-SIY/10-02-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Şimdi Apo içeride diye güya yarın milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir" dedi. 10.02.2019 12: 32: 14 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:39 Kaynak: İHA
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