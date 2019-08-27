İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınırlarımızın dışında on yıllardır Türkiye'ye oyun kurmaya...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınırlarımızın dışında on yıllardır Türkiye'ye oyun kurmaya çalışanların tepesine iniyoruz" dedi. Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:35 Kaynak: İHA
S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı Mehmet ali şahin: güvenli bölge kurup, suriyelileri yerleştireceğiz İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü Gol Krallığı Altın Top Ödülleri sahiplerini buldu