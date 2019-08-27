Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınırlarımızın dışında on yıllardır Türkiye'ye oyun kurmaya...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınırlarımızın dışında on yıllardır Türkiye'ye oyun kurmaya...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınırlarımızın dışında on yıllardır Türkiye'ye oyun kurmaya çalışanların tepesine iniyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınırlarımızın dışında on yıllardır Türkiye'ye oyun kurmaya çalışanların tepesine iniyoruz" dedi. - ANKARA

Süleyman Soylu, Türkiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:35 Kaynak: İHA
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