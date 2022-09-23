Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir terörist yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir terörist yakalandı

23.09.2022 00:20
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir teröristin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir teröristin yakalandığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, kahraman evlatlarımız yakalıyorlar." ifadesini kullandı.

Silopi'nin Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde, bir teröristin, bölgede devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandığını belirten Soylu, jandarma ekiplerine tebriklerini iletti.

Bakan Soylu'nun paylaşımında, yakalanan teröristle birlikte ele geçirilen kamuflaj malzemeleri, tabanca, şarjör, gece görüş dürbünü, el bombası ve çeşitli malzemelerin fotoğrafı da yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir terörist yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir terörist yakalandı - Son Dakika
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