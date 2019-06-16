İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şırnak'ta büyük bir operasyon yapıyoruz.
30 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şırnak'ta büyük bir operasyon yapıyoruz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
, " Şırnak
'ta büyük bir operasyon yapıyoruz. Evlatlarımız önemli bir başarının altına imza attılar. Sabahın erken saatlerinde 8 teröristi etkisiz hale getirildi. Bir evladımız da ağır yaralandı ancak maalesef kurtarılamadı. 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi önemli. Bir ayı aşkın süre içinde 100'ü aşkın teröristi ölü olarak ele geçirildi. Yılbaşından bu yana da 49 üst düzey terörist ele geçirildi" dedi. - İSTANBUL
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