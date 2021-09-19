İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta Gaziler Günü programında konuştu: (3) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle de öyle bir mücadele yapıyoruz ki arkasında kim olursa olsun ister Avrupa olsun, ister Amerika olsun, ister Batı olsun, ister Doğu olsun hiç umurumuzda değil. Bakın dün akşam söyledim bugün burada tekrar söylüyorum. Türkiye'deki terörist sayısı 200'ün altına düştü, 197 oldu. Tek tek hepsini takip ediyoruz. Nefes aldırmayacağız." dedi.

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir düğün salonunda gazilerle bir araya gelen Soylu, konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyadaki haksızlıklara karşı daha çok ses çıkaracağını belirterek, "Millet olarak yolun başındayız. Bu milletin yapacağı daha çok iş var. Dünyadaki haksızlıklara çıkaracağı çok ses var. Bu milletin, etrafındaki coğrafyaya, 'Ben zenginim' diye ensemizde boza pişirenlere karşı söyleyeceği ve yapacağı çok şey var." diye konuştu.

Türkiye'nin gücünü şehit ve gazilerinden aldığını vurgulayan Soylu, "Sorumluluğumuzun farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere, Cumhur İttifakı'nın bütün üyeleri başta olmak üzere, her birimiz sorumluluğunun farkında. Sayın Cumhurbaşkanı'mız der ki, 'Bir şehit ailesini üzerseniz, beni üzersiniz. Bir gaziyi üzerseniz beni üzersiniz'. Sizin verdiğiniz güç, bugün Türkiye'yi bambaşka bir tabloya getirdi. Bugün Libya'da biz varız ama Batı'nın sömürgeci anlayışı ile değil, merhamet medeniyetinin, iyilik medeniyetinin evlatları olarak biz varız." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyada terör koridorundan bize kafa tutanlara karşı, yıllarca, 'Oraya adım atarsanız hesabını sorarız.' diyenlere, ne sorarsanız sorun bu coğrafyada huzur bizden sorulur deyip, Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı'na, Barış Pınarı'na, Afrin'e, El Bab'a, Azez'e, Çobanbey'e, Rasulayn'a, Tel Abyad'a kadar, PKK'sından DEAŞ'ına kadar, bir tek terör örgütü bırakmayan yine bizim ülkemizin evlatlarıdır." dedi.

Ülkenin ATAK helikopterinden, insansız hava aracına ve yerli mühimmatına kadar bugün bambaşka bir tablonun içerisinde yer aldığına dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin öz güvenini yeniden kazanan bir ülke konumuna geldiğini vurguladı.

Bakan Süleyman Soylu şöyle devam etti:

"Dünyada bir araya gelip 'Doğu Akdeniz'de size adım attırmayız.' diyenlere karşı, 'Hadi adım attırmayın da göreyim.' diyen, öz güvenini yeniden kazanan bu ülkedir. Türkiye ve bu sizin sayenizde oldu. Okunan Kur'an-ı Kerimler, Kabe-i Muazzama'nın etrafında yapılan tavaflar, gece vakti kalkıp kılınan teheccüd namazındaki dualar sayesindedir. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Nasıl bir süreç içerisinde yaşadığımızı biliyoruz. Bu topraklarda ecdadımızın bize nasıl bir sorumluluk bıraktığını biliyoruz ama bu ülkede yapılması gereken daha çok iş var. Etrafımızdaki coğrafyada çok iş var. Etrafımızdaki coğrafyadaki yetim yurtlarını görünce, kolu, bacağı kopmuş, annesini, babasını kaybetmiş veya topraklarından, yurtlarından edilmiş insanları görünce, daha güçlü olmamız gerektiğini, daha güçlü olmak zorunda olduğumuzu elbette ki hep beraber biliyoruz."

"Nefes aldırmayacağız"

Terörle mücadeleyi kesintisiz sürdürdüklerini anlatan Soylu şunları kaydetti:

"Terörle de öyle bir mücadele yapıyoruz ki arkasında kim olursa olsun ister Avrupa olsun, ister Amerika olsun, ister Batı olsun, ister Doğu olsun hiç umurumuzda değil. Bakın dün akşam söyledim bugün burada tekrar söylüyorum. Türkiye'deki terörist sayısı 200'ün altına düştü, 197 oldu. Tek tek hepsini takip ediyoruz. Nefes aldırmayacağız. Yine size bir şey söyleyeyim, geçen hafta cuma günü Hakkari'deydim. Hakkari'de bir çocuk yanıma geldi, 'Üniversiteyi kazandım.' dedi. 'Hayırlı olsun, Allah hayırlı etsin' dedim. 'Nereyi kazandın?' diye sordum. Tıp fakültesini kazanmış. 2016, 2017, 2018 yani terörün etkisinin hala sürdüğü dönemlerde Hakkari'den kimse tıp fakültesi kazanamamıştı. 2019 ve 2020'de 4 evladımız kazanmıştı. Şimdi 19 evladımız kazandı. Ne yapmak istiyoruz biliyor musunuz? Çocuklarımızı terör örgütüne katmaya çalışanlara karşı, cehalete karşı mücadele ediyor ve bu ülkede huzurun, sadece bu ülkede değil etrafımızdaki coğrafyanın da aradığı ve onlara katabilecek en önemli şey olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Allah'ımıza hamdolsun onlar kazanamadılar, yine bu millet kazandı."

"Biz güçlü ve büyük bir milletiz"

Bu ülkenin çok şey gördüğünü dile getiren İçişleri Bakanı Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darbe gördünüz, en vahşi terör olaylarını gördünüz. Gecelik yüzde 8 binlik faizleri gördünüz. Ziraat Bankalarının önünde akşam saat beşte kuyruğa girip sabaha kadar kar, yağmur olmasına aldırmadan maaşımı alayım, borçlarımı ödeyim diye bu ülkenin emeklileri, sıkıntıları gördüler. Amerika'dan Avrupa'dan bize parmak sallayanları, 'Oturun oturduğunuz yerde.' diyenleri gördünüz. Gazete manşetlerinden töremize, inancımıza, geleneğimize, birliğimize, beraberliğimize, kıyafetimize laf edenleri, horlayanları, aşağı görenleri hepiniz gördünüz. Bundan sonraki nesillere bunları bir daha görme fırsatı bırakmayalım. Bu neslin sorumluluğu sadece kendisi değildir. Şu neslin sorumluluğu, yaşadıklarını bu topraklarda bir daha yaşanmamasını sağlayacak ve gelecek nesillerimize, gençlerimize çok daha müreffeh, güçlü, zengin, ayakları üzerinde duran, medeniyet değerlerine hakim, geleceğinden emin bir Türkiye bırakabilmektir. Bunu hep beraber sağlamalıyız. Evlatlarınız için söylüyorum. Gelecek nesillerimiz gençlerimiz için söylüyorum. Onun için sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirebilme kabiliyetine, gayretine hep beraber ortak olmalıyız. Biz güçlü bir devletiz. Biz güçlü ve büyük bir milletiz."

Birlik vurgusu yapan Soylu sözlerini şöyle tamamladı:

"Birlik olduk mu her şeyi aşarız Allah'ın izniyle. Bunun da en güzel örneği Yiğidoların şehri, Kurtuluş Mücadelemizin alt yapısını hazırlayan, ülkemin insanlarına kuvvet veren Sivas ve Sivaslı hemşerilerimizdir. Türkiye'nin arkasında dağ gibi duran bir Sivas var. Buna olan inancım tamdır. Moralinizi bozmaya çalışanlara aldırmayın. Şu ezanların okunduğu minareler kadar dimdik olun. Hep beraber dimdik olalım. Ülkemizin yapacağı çok iş var. Kıymetli Cumhurbaşkanı'mızın yapacağı çok iş var. Cumhur İttifakı'nın yapacağı çok iş var. Gazilerimizin, şehit ailelerimizin duasıyla yapacağımız çok iş var. Biz emrinize amadeyiz."

(Bitti)