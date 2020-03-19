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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına ilişkin, "Bunlar...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına ilişkin, "Bunlar ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına ilişkin, "Bunlar ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın. 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye'de karantina altında" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:15 Kaynak: İHA
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