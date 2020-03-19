İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına ilişkin, "Bunlar ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın. 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye'de karantina altında" dedi. - ANKARA