Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sokaklarımıza Terörist İsmi Vermek İstiyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sokaklarımıza Terörist İsmi Vermek İstiyorlar.

46 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sokaklarımıza terörist ismi vermek istiyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sokaklarımıza terörist ismi vermek istiyorlar. Bu olmaz demeyin sakın ha... Var burada işte; Alper Taş denilen bir adam var Beyoğlu'nda. Apo'nun resmi önünde, bilmem ne akademisinde orada kendi ideallerini, kendi anlayışını anlatan bir adam var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunların zikri de fikri de bellidir. Türkiye'nin huzurunu almak istiyorlar elinden. Bu kadar açık ve net."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:55 Kaynak: AA

Alper Taş, Beyoğlu, İçişleri Bakanı, Güncel
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